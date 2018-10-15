الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في محافظة أسيوط

قتل 9 مسلحين، اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري في منطقة وعرة بطريق سوهاج أسيوط الصحراوي الغربي في صعيد مصر.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة التابعة لها والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم".

© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed الداخلية المصرية: مصرع 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في منطقة جبيلة جنوب القاهرة

وأضافت الداخلية : "تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات"، موضحة: "أسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن العثور على عدد 9 قتلى من العناصر الإرهابية جارى تحديدهم".

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن عثرت "على عدد 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، كمية من الطلقات، عدد 2 عبوة متفجرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".