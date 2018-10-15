الرئيس اللبناني: إعادة فتح معبر "نصيب" يعيد وصل لبنان بعمقه العربي

أشار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى أن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي، يعود بالفائدة على لبنان ويعيد وصله براً بعمقه العربي.

سبوتنيك . ولفت إلى أن فتح معبر نصيب سيتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس، وبالتالي سينعش مختلف القطاعات الإنتاجية اللبنانية، ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.

ودعا الرئيس اللبناني الجميع لاستغلال الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مصالح المواطنين، والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالإقتصاد ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة.

وكانت وحدات الجيش السوري قد استعادت، في شهر يوليو/تموز الماضي، المعبر الحدودي من التنظيمات المسلحة وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.