فيديو... أول أردني انتظر الليل ليعبر إلى سوريا: "على الشام فورا دون توقف"

شهد معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن حركة مرور جيدة نسبيا مع الساعات الأولى لافتتاحه بقرار مشترك وبعد مباحثات وتنسيق بين حكومتي البلدين الجارين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة من على المعبر تدفق سيارات المواطنين بعد انتظار دام لسنوات منعتها من ذلك سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على جزء واسع من الحدود السورية الأردنية المشتركة.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال المواطن الأردني محمود، وهو من أوائل العابرين من الأردن إلى الأراضي السورية عبر "نصيب — جابر": وصلنا إلى بوابة المعبر منذ الساعة الثانية ليلة أمس.. وأنا أول مواطن أردني يدخل الحدود السورية الآن".

وعن الفترة التي انقطع فيها دخوله إلى سوريا قال محمود: منذ بداية الأحداث.. وعندما سألنا البارحة ليلا عن فتح المعبر وحصولنا على تأكيدات بفتحه اليوم، سارعنا بإحضار جوازات سفرنا وانتظرنا جانب البوابة وكلنا رغبة بالوصول إلى الأراضي السورية بمجرد فتح المعبر.

وأضاف: "ندخل سوريا اليوم للسياحة وعند انتهاء الإجراءات على المعبر فإننا متوجهين إلى الشام على الفور بدون أي توقف أو انتظار".

وظهر في فيديو آخر حضور إعلامي كبير لمواكبة إجراءات العبور بين سوريا والأردن.

كان أحد المواطنين يطلب من موظفي المعبر من على الجانب الأردني إذن بعبوره مع سيارته.

وبدت الأمور أنها تسير بشكل طبيعي وسلس دون تعقيدات أو صعوبات كما كانت عليه الحالة قبل إغلاق معبر "نصيب — جابر" نتيجة الأحداث الأخيرة في سوريا.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري طهرت، في تموز/ يوليو الماضي، المعبر الحدودي من الإرهاب وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.