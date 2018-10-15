محافظ المهرة: لا نستطيع مواجهة السيول ونطالب التحالف بسرعة الدعم

أعلن محافظ المهرة شرقي اليمن، راجح سعيد باكريت، أن إمكانيات المحافظة لا تستطيع مواجهة الفيضانات الناتجة عن الأمطار والعواصف المصاحبة للعاصفة "لبان".

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد أسرة عالقة على أسطح المنازل، جراء غمرها بمياه السيول.

وقال باكريت، في تغريدة له على "تويتر"، إن "خمسين أسرة عالقة على أسطح منازلها بالمسيلة جراء غمرها بمياه السيول الجارفة التي ما تزال تتدفق بقوة، ولا نستطيع إنقاذها دون إسناد جوي".

الآن.. خمسون أسرة عالقة على أسطح منازلها بالمسيلة جراء غمرها بمياه السيول الجارفة التي ماتزال تتدفق بقوة ، ولا نستطيع إنقاذها بدون إسناد جوي.. الوضع يفوق إمكانياتنا المتواضعة.



نناشد الحكومة الشرعية والتحالف العربي دعمنا بمروحيات لإجلاء الأسر العالقة وسط السيول. pic.twitter.com/wGf9t2POPq — راجح سعيد باكريت (@RagehBakrit) October 15, 2018

​وتابع: "الوضع يفوق إمكانياتنا المتواضعة، ونناشد الحكومة الشرعية والتحالف العربي دعمنا بمروحيات لإجلاء الأسر العالقة وسط السيول".