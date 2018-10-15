محافظ المهرة: لا نستطيع مواجهة السيول ونطالب التحالف بسرعة الدعم

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد أسرة عالقة على أسطح المنازل، جراء غمرها بمياه السيول.
وقال باكريت، في تغريدة له على "تويتر"، إن "خمسين أسرة عالقة على أسطح منازلها بالمسيلة جراء غمرها بمياه السيول الجارفة التي ما تزال تتدفق بقوة، ولا نستطيع إنقاذها دون إسناد جوي".
الآن.. خمسون أسرة عالقة على أسطح منازلها بالمسيلة جراء غمرها بمياه السيول الجارفة التي ماتزال تتدفق بقوة ، ولا نستطيع إنقاذها بدون إسناد جوي.. الوضع يفوق إمكانياتنا المتواضعة.— راجح سعيد باكريت (@RagehBakrit) October 15, 2018
نناشد الحكومة الشرعية والتحالف العربي دعمنا بمروحيات لإجلاء الأسر العالقة وسط السيول. pic.twitter.com/wGf9t2POPq
وتابع: "الوضع يفوق إمكانياتنا المتواضعة، ونناشد الحكومة الشرعية والتحالف العربي دعمنا بمروحيات لإجلاء الأسر العالقة وسط السيول".
كما أعلن باكريت "المهرة" محافظة منكوبة بسبب العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة وسيول جارفة، تهدمت على إثرها منازل ونزحت أسر إلى المدارس.
نعلن.. #المهرة محافظة منكوبة جراء تعرضها للحالة المداريه #لبان المصحوب بأمطار غزيرة وسيول جارفة تهدمت على إثرها منازل ونزحت أسر إلى المدارس.— راجح سعيد باكريت (@RagehBakrit) October 15, 2018
نناشد الحكومة والأشقاء بالتحالف العربي والمنظمات الدولية التحرك السريع، فالوضع صعب جدًا.
وأضاف: "ما زالت المهرة بمختلف مديرياتها تحت تأثير العاصفة لبان، فيما السيول تحاصر مدن وقرى بالمحافظة، والآن سيل كبير وقوي جدا جدا قادم بوادي الجزع، نرجو أخذ الحيطة والحذر.. الوضع خطير للغاية".
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