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    السعودية تسمح للمرأة ولأول مرة بدخول استاد رياضي في اليوم الوطني، الرياض

    رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة لـ"سبوتنيك": منتخب نسائي سعودي يشارك دوليا

    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    قال رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أحمد الصبان، إن المنتخب السعودي للمبارزة يشارك لأول مرة في البطولة الآسيوية بفريق نسائي.

    وقال رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة في حديثه لـ"سبوتنيك": "وصلت بعثة المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 23 سنة "سلاح السيف" التي تستمر حتى الـ21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

    نواف العابد لاعب المنتخب السعودي
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    وأضاف أن "بعثة المنتخب تضم اللاعبتين ربى المصري وحسناء الحماد، ويرافقهما كوثر عمار وهناء حلمي من العلاقات النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة، إضافة إلى المدرب جيلا، فيما يرأس بعثة المنتخب النسائي الرئيس التنفيذي للاتحاد محمد المصري".

    وأشار إلى أن المنتخب السعودي للمبارزة للرجال يشارك بالبطولة ذاتها في منافسات الرجال وتضم القائمة 8 لاعبين هم، عادل المطيري، وأحمد العمري، وأحمد القديحي، وسعد البقمي، وأحمد آل حسين، وفيصل عابد، وجواد الداوود، وسلطان العميري، ويرأس وفد المنتخب الرجال عضو الاتحاد فيصل الدوسري.

    وأوضح الصبان، أن "الاتحاد السعودي للمبارزة اختتم الجولة الأولى لبطولة المبارزة للسيدات تحت 11 و15 و20 سنة، التي أقيمت في الصالة الرياضية في الرياض، وحققت ربي المصري (من أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض) الميدالية الذهبية في سلاح السيف تحت 20 سنة، وجاءت الحسناء الحماد من (أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض) ثانيا، وعهد المعمر "ثالثا" من (أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض).

    وفي منافسات سلاح الشيش تحت 13 سنة، حصلت نورة الرقيب (اكاديمية المبارز الاولمبي بالرياض) على المركز الأول، وحلت سارة السالمي (مدرسة الشفاء للموهوبات بمكة المكرمة) "ثانيا" وآيه عمار (المدرسة الأمريكية العالمية بالرياض) "ثالثا"

    في حين، نالت فوزية الخيبري (أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض) المركز الأول في سلاح المبارزة تحت 15 سنة، وجاءت ندى حازم (مدارس السعد الأهلية بالخبر) "ثانيا" ودلال عصام (أكاديمية المبارز الأولمبي بالرياض) "ثالثا".

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