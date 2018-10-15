تجمع أردني يعلق على افتتاح معبر نصيب: ثمرة لتضحيات الجيش السوري

أكد تجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين أن الإعلان عن افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي هو ثمرة من ثمار تضحيات ونضالات الشعب السوري وجيشه البطل.

وقال تجمع الإعلاميين والمثقفين الأردنيين من أجل سوريا المقاومة "إسناد" أن الإعلان عن افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي هو ثمرة من ثمار تضحيات ونضالات الشعب السوري وجيشه البطل. بحسب ما ذكرته "سانا"

وفي بيان له اليوم، أشار التجمع إلى أن افتتاح المعبر هو مقدمة لانتصارات عديدة ستنعكس على شعبنا العربي مزيدا من الصمود والمنعة وإيقاظ روح المقاومة للمشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني والرجعي العربي.

وأعرب التجمع عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين لأعلى مستوى ممكن وإعادة السفراء للعمل كسابق عهد البلدين وإعادة فتح المعبر أمام الجميع كالسابق وتسهيل عودة اللاجئين السوريين.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري طهرت، في تموز/ يوليو الماضي، المعبر الحدودي من الإرهاب وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.