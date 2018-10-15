النصرة تقتل مدنيا وتعتقل العشرات من قرية منزوعة السلاح جنوبي إدلب

اقتحمت عشرات المدرعات التابعة لتنظيم جبهة النصرة قرية "عين لاروز" في جبل الزاوية جنوبي إدلب وقتلت رجلا مسنا واعتقلت عشرات الآخرين.

© Sputnik . Vitaly Belousov المعلم: إدلب كأي مدينة سورية يجب أن تعود إلى السيادة السورية

وقالت مصادر محلية لمراسل سبوتنيك أن نحو 30 آلية عسكرية متنوعة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائها، اقتحمت اليوم قرية "عين لاروز"، وبدأت على الفور بإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين، ما تسبب بمقتل رجل مسن في الــ 65 من عمره.

ونقلت المصادر أن التنظيم شن حملة مداهمات لمنازل القرية واقتاد العشرات من رجالها إلى مكان مجهول بتهمة التعاون مع الحكومة السورية تمهيدا لعقد مصالحات في بلدتهم.

وتقع قرية عين لاروز إلى الجنوب الشرقي من ناحية إحسم التابعة لمدينة أريحا جنوبي إدلب، وهي بلدة صغيرة تقع على الطرف الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح وفق اتفاق سوتشي.