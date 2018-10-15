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19:11 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مصر للطيران

    بالفيديو... الافتتاح التجريبى لمطار سفنكس الدولي القريب من الأهرامات

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    شهد ظهر اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، الافتتاح التجريبي لمطار سفنكس الدولي، الذى يقع غربي مدينة القاهرة، ويعد واحدا من المطارات الجديدة التي تهدف إلى النهوض بحركة الاستثمار والسياحة، ومن المخطط أن يحظى المطار بأهمية سياحية كبرى لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وغيرها من المناطق الأثرية والتاريخية بمصر.

    وخلال الافتتاح، تم هبوط أول رحلة تجريبية بالمطار لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها وزير الطيران المدني، وقد تم استقبال الطائرة برش المياه وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بوصول أول رحلة للمطار، وقد تم تهيئة المطار لمتطلبات بدء التشغيل التجريبي والتي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عددا من الرحلات الجوية والتى تتصاعد تدريجيا خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار قبل الاقتتاح الرسمي.

    الممثلة الأمريكية دريو باريمور
    © AP Photo / Chris Pizzello
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    وقدم الطيار أحمد جنينة شرحا تفصيليا عن إمكانيات المطار الجديد، الذى يضم المبنى الرئيسي فيه صالة للسفر بمساحة 975م2، وأخرى للوصول بمساحة 1100م2 بسعة 300 راكب/ الساعة، وعدد 5 كاونترات وصالة لكبار الزوار بالإضافة إلى عدد 27 مكتب إدراي ومكاتب الجوازات والجمارك والأمن وبرج المراقبة الجوية، وعدد من المباني الخدمية بمساحة 26 ألف متر.

    ويحتوى المطار على مدرج واحد مدنى بطول 3650 م بالإضافة إلى عدد 3 ممرات فرعية (TWY) وترمك بمسطح 126800م2 بطول 200م وعرض 634 م يتسع لعدد 9 طائرات، ومجهز لاستقبال الطائرات ذات الطرازات العريضة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    وتم تزويد المطار بأحدث أجهزة المراقبة الجوية ونظام الهبوط الآلى (ILS/DME) والأجهزة الأمنية ذات الكفاءة العالية ومنها أجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن والسوائل (X-Ray) لتفتيش الركاب والبضائع بالإضافة إلى أحدث  كاميرات المراقبة الحرارية والإنذار الآلى ضد الحريق، كما تم إنشاء محطة كهرباء رئيسية تقوم بتغذية عدد 8 محطات فرعية، وخزان مياه خرسانى بسعة 1500 متر مكعب لتغذية شبكتى المياه وإطفاء الحريق فضلا عن مبنى للأرصاد الجوية ومسجد وساحة انتظار تستوعب المئات من السيارات.

    وصرح الفريق يونس المصرى أن مشروع مطار سفنكس الدولي يتماشى مع الأهداف الاستراتجية لرؤية مصر2030 الرامية إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، وﺗﻮفير اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ لتشجيع الاﺳﺘﺜﻤﺎرالخارجى وتنشيط الحركة السياحية.

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    الكلمات الدلالية:
    مطار سفنكس, طائرات, أخبار, مطار, مصر
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