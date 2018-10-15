بالفيديو.. حقبة جديدة من العلاقات السورية الأردنية... وبدء التنقل بين البلدين

افتتح اليوم الإثنين معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، وحددت الجهات الحكومية بين البلدين العمل بالحدود من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.

وبحسب تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية السورية الأردنية بشأن إعادة فتح معبر نصيب_جابر الحدودي: تفتح الحدود بين كلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية — السورية، ويسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي، كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على أن تكون وثائق السفر معه سارية المفعول.

ويسمح الاتفاق للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة، أما السوري القادم للأردن "ترانزيت بالمرور" فيسمح له بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها.

ويجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة.

ويسمح الاتفاق للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على أن تكون أوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء قدوم للأردن أو مرور عبر أراضيه مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن آلية تم الاتفاق عليها بين ادارة الحدين الأردني والسوري.

وساعة افتتاح المعبرين الحدوديين "نصيب" المقابل لـ "جابر" الأردني صباح اليوم، انتقل بعض المدنيين من سوريا إلى الأردن وبالعكس، لتطوى بذلك حقبة طويلة من انقطاع المعابر النظامية بين البلدين استمرت منذ 2015 عقب استيلاء تنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي على المعبر، وما رافق ذلك من نهب مسلحيه لمحتويات المنطقة الحرة السورية الأردنية التي تتوسط المعبرين.

وأعلن وزير الداخلية السوري اللواء محمد إبراهيم الشعار أمس أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب- جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم.

وأوضح الشعار أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت أمس في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب جابر بين البلدين اعتبارا من اليوم.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري طهرت في تموز الماضي المعبر الحدودي من الإرهاب وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.