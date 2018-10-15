منظومة "إس – 300" بطعم آخر في دمشق

فاجئ أحد مطاعم دمشق زواره بإمكانية تذوق أطباق جديدة لم يعتد الشعب السوري على أسمائها من قبل مثل: "إس-300"، كلاشينكوف"، "توماهوك".

دمشق — سبوتنيك. وأكد كبير الطهاة وليد الخطيب، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" بأن الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات كانت نوعاً من الإلهام في تسمية أطباقه الجديدة وقال: "تعكس الأطباق أجواء الحرب. لذلك قرت تسمية بعض الأطباق والسندويشات بأسماء الأسلحة التي نملكها".

© Sputnik . إس - 300" كما لم تعد على رؤيتها...في مطاعم دمشق

وتتضمن قائمة الطعام في المطعم مأكولات ذو مسميات حربية: سباغيتي "إس-300"، هوت دوغ "كلاشنيكوف" وطبق الفيتوتشيني "توماهوك" نسبة للصاروخ الذي استخدمته الولايات المتحدة في غارة جوية في أبريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى شريحة اللحم "دوشكا".

© Sputnik . إس - 300" كما لم تعد على رؤيتها...في مطاعم دمشق

من جانبه أكد أحد موظفي المقهى أن هذه المأكولات تتمتع بشعبية كبيرة لأن معظم أطياف الشعب السوري على دراية بهذه الأنواع من الأسلحة.

© Sputnik . إس - 300" كما لم تعد على رؤيتها...في مطاعم دمشق

وأشار الطاهي إلى أن مالكي المقهى يفكرون بتسمية أطباق جديدة بأسماء غير عادية تعكس "الفترة الجديدة" في الحياة السورية قائلا: "هناك العديد من الأفكار، لكن هذه ليست سوى أفكار في الوقت الحالي".

© Sputnik . إس - 300" كما لم تعد على رؤيتها...في مطاعم دمشق

يذكر أنه وإلى جانب الأطباق "العسكرية" تلك، تضمنت قائمة الطعام أطباقا تقليدية كسلطة الفتوش والتبولة وغيرها والتي تعتبر عنصرا أساسيا في أي مطعم سوري.