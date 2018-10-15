منظومة "إس – 300" بطعم آخر في دمشق

دمشق — سبوتنيك. وأكد كبير الطهاة وليد الخطيب، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" بأن الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات كانت نوعاً من الإلهام في تسمية أطباقه الجديدة وقال: "تعكس الأطباق أجواء الحرب. لذلك قرت تسمية بعض الأطباق والسندويشات بأسماء الأسلحة التي نملكها".
وتتضمن قائمة الطعام في المطعم مأكولات ذو مسميات حربية: سباغيتي "إس-300"، هوت دوغ "كلاشنيكوف" وطبق الفيتوتشيني "توماهوك" نسبة للصاروخ الذي استخدمته الولايات المتحدة في غارة جوية في أبريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى شريحة اللحم "دوشكا".
من جانبه أكد أحد موظفي المقهى أن هذه المأكولات تتمتع بشعبية كبيرة لأن معظم أطياف الشعب السوري على دراية بهذه الأنواع من الأسلحة.
وأشار الطاهي إلى أن مالكي المقهى يفكرون بتسمية أطباق جديدة بأسماء غير عادية تعكس "الفترة الجديدة" في الحياة السورية قائلا: "هناك العديد من الأفكار، لكن هذه ليست سوى أفكار في الوقت الحالي".
يذكر أنه وإلى جانب الأطباق "العسكرية" تلك، تضمنت قائمة الطعام أطباقا تقليدية كسلطة الفتوش والتبولة وغيرها والتي تعتبر عنصرا أساسيا في أي مطعم سوري.
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