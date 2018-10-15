محافظ المهرة اليمنية: الخدمات انهارت بالكامل والتحالف تعهد بتقديم المساعدة خلال ساعات

اجتاحت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة المدارية "لُبان" أجزاء في شرقي اليمن، مخلفة دمارا كبيرا في المهرة، كما شردت المئات من اليمنيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محافظ المهرة، ثاني أكبر محافظات البلاد، راجح سعيد باكريت لوكالة سبوتنيك:

"منظومة الخدمات انهارت بشكل كامل بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة على مدار 24 ساعة والمصاحبة للعاصفة "لُبان"، والتي لا تزال آثارها مستمرة من سيول وفيضانات".

وتابع قائلا: "أرسلنا لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي مناشدة عاجلة، وكذلك لقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل، وإخلاء هذه المناطق على وجه السرعة".

— راجح سعيد باكريت (@RagehBakrit) October 15, 2018

وأضاف باكريت:"حتى هذه اللحظة لم يصل أي شيء، لكن هناك وعود من قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية بتقديم المساعدة خلال الساعات القادمة"، موضحا وجود المئات من اليمنيين المحاصرين في بيوتهم بسبب المياه.

وكشف محافظ المهرة عن أن نصف المحافظة بات محاصرا بالسيول والفيضانات، كما انهارت البيوت وأصبحت أنقاض، وتحاول السلطات إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى وجود قرى محاصرة، بحاجة لعمليات إخلاء جوي، لم تتمكن فرق الانقاذ من دخولها بعد.