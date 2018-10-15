أعداد المغادرين والقادمين عبر معبر "نصيب – جابر" بعد ساعات على افتتاحه

أعلنت الأردن، اليوم الاثنين، عن أعداد القادمين والمغادرين من الجانبين السوري والأردني عبر معبر "نصيب – جابر" الحدودي الذي أعيد افتتاحه صباح اليوم بعد سنوات من التوقف.

عمان — سبوتنيك. غادر اليوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر عبر معبر "نصيب — جابر" الحدودي الذي افتتح اليوم 162 مواطنا أردنيا و37 مواطنا سوريا وأجنبي واحد، في حين بلغ عدد القادمين من سوريا 32 مواطنا أردنيا و16 مواطنا سوريا.

وحسب إحصائيات لوزارة النقل الأردنية نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد بلغت "أعداد المغادرين عبر معبر "نصيب — جابر" الحدودي الذي تم افتتاحه، بلغ 162 مواطنا أردنيا و37 مواطنا سوريا وأجنبي واحد".

© Sputnik . Rania Al Ja'bari مستثمر سوري يشكر الأجهزة الأمنية على فتح معبر نصيب مع الأردن (فيديو)

وأضافت الوكالة بأنه قد بلغ "عدد القادمين من سوريا 32 مواطنا أردنيا و16 مواطنا سوريا في حين بلغ عدد السيارات المغادرة إلى سوريا 70 سيارة مقابل 10 سيارات قادمة".

وبدأت صباح اليوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر حركة المرور التي وصفها مدير أمن حدود جابر عماد الريالات خلال تصريحات أدلى بها للصحافيين بعد افتتاح المعبر بساعتين، بأنها حركة سفر متوسطة، مبينا أن هذه بداية، وأن المأمول أن تعود الحركة لزخمها في قادم الأيام، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها الأردن على الجانب الحدودي السوري هي ذاتها الإجراءات المتبعة على جميع المراكز الحدودية.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة المعبر خلال هذه الفترة ستبدأ من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء من كل يوم.

وبقي معبر "نصيب — جابر" الذي تم افتتاحه اليوم الاثنين، مغلقا منذ ثلاث سنوات، منذ العام 2015 عندما أعلن الجانب الأردني إغلاق المعبر عندما سيطرت الجماعات المسلحة عليه في ذلك الحين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الجنوب أدت إلى تحريره من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين بدأت تدعو جهات شعبية أردنية إلى إعادة فتح المعبر، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.