"إصابة 24 فلسطينيا برصاص إسرائيلي أثناء "المسير البحري

وانطلق المسير البحري الثاني عشر من ميناء غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة من 11 عاما.
وشارك بالمسير البحري عشرات الزوارق الفلسطينية التي منعتها البحرية الإسرائيلية من الإبحار صوب شمال قطاع غزة وأمطرتها بالغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في وقت تظاهر فيه مئات الفلسطينيين وصلوا الحدود البرية الشمالية وأشعلوا الإطارات في وقت رد فيه الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
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