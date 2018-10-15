"إصابة 24 فلسطينيا برصاص إسرائيلي أثناء "المسير البحري

أصيب 24 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش والبحرية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عند الحدود الشمالية لقطاع غزة بعيد إطلاق المسير البحري 12 الذي انطلق من ميناء غزة صوب الشمال.

© AP Photo / Majdi Mohammed مقتل فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "أصيب 24 مواطنا برصاص وغاز الجيش والبحرية الإسرائيلية أثناء انطلاق المسير البحري 12".

وانطلق المسير البحري الثاني عشر من ميناء غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة من 11 عاما.

وشارك بالمسير البحري عشرات الزوارق الفلسطينية التي منعتها البحرية الإسرائيلية من الإبحار صوب شمال قطاع غزة وأمطرتها بالغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في وقت تظاهر فيه مئات الفلسطينيين وصلوا الحدود البرية الشمالية وأشعلوا الإطارات في وقت رد فيه الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.