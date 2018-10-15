بحضور رئيس القرم .. ملتقى "سوريا- القرم" يقر تسهيلات للتبادل المصرفي والنقل البحري

انطلقت مساء اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

© Sputnik . Сергей Аверин وصول رئيس جمهورية القرم على رأس وفد كبير إلى مطار دمشق الدولي

وشارك بافتتاح الملتقى رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير اقتصاد جمهورية القرم ، في حين مثل الجانب السوري في الاجتماعات كل من وزراء الاقتصاد سامر الخليل والنقل علي حمود والسياحة بشر اليازجي والثقافة محمد الأحمد والصناعة محمد مازن يوسف، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية عماد صابوني.

وتركزت المباحثات على إعداد مجموعة من مبادرات التعاون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وتخلل الاجتماع الذي حضره رجال أعمال واقتصاديين من البلدين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ والصناعة وخطوط الشحن التجاري والتعاون السياحي والثقافي بين سوريا وجمهورية القرم.

© Sputnik . basem haddad رئيس القرم سيرغي أكسنوف في ملتقى "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" في العاصمة دمشق

وتطرق لقاء ثنائي سبق انطلاق فعاليات الملتقى لعدد من النقاط كافتتاح "البيت التجاري" في سوريا والقرم، وتوقيع اتفاقية ثنائية شركة مشتركة للنقل البحري لتسهيل نقل السلع والبضائع بين موانئ البلدين، إلى جانب وتحويل الأموال نتيجة الأعمال التجارية، وتوصل الجانبان إلى تفاهم خاص في هذا الحانب لفتح حسابات بنكية متبادلة لتسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية.

وكشف وزير الاقتصاد السوري عن توجيه رئيس جمهورية القرم دعوة لجرحى الجيش العربي السوري لزيارة المنتجعات الطبية في جمهورية القرم.

وقال محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم لـ "سبوتنيك" أن يوم غد الثلاثاء سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة اللاذقية وجمهورية القرم لتسهيل التعاون المشترك، وأضاف: زرعنا قبل مدة أشجار الزيتون في شبخ جزيرة القرم، وهي اليوم تنمو بسرعة لأنها زرعت مفعمة بالمحبة.

وأشار السالم إلى ما يجمع بين اللاذقية والقرم من مناخ مداري ودرجات الحرارة متقاربة وجوهما الساحلي على البحر، منوها بموقع اللاذقية كمركز انطلاق نحو جميع المحافظات السورية والدول المجاورة عبر شبكة من الطرق البرية وسكك الحديد، كما هي حال القرم بالنسبة لروسيا.

© Sputnik . basem haddad جانب من الحضور في ملتقى "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" في العاصمة دمشق

وأوضح السالم أن اللاذقية تستحوذ على منطقة حرة جاهزة لاستقبال السلع والبضائع، مؤكدا قدرة المحافظة على تصدير كميات كبيرة من منتجاتها الزراعية وفي مقدمها الحمضيات نحو القرم ومن خلفها روسيا الاتحادية.

ودعا السالم المستثمرين الروس لإقامة مشاريع ومنتجعات سياحية في في مناطق البسيط والسمرا وجبلة على الساحل السوري لما تمتلكه هذه المناطق من بيئة خلابة جاذبة للسياجة، إلى جانب الاستقرار التام في أوضاعها نتيجة قربها من قاعدة حميميم.