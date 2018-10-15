خمسة صواريخ تسقط على حي الليرمون بحلب دون وقوع إصابات

© AFP 2018 / George Ourfalian عبر مكبرات الصوت... تحذيرات شديدة يوجهها الجيش السوري للإرهابيين غربي حلب

دمشق — سبوتنيك . أفاد مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك" "بسقوط خمسة صواريخ على حي الليرمون شمال حلب".

وقال المصدر إن "الصواريخ لاتزال تتساقط إلى اللحظة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

مشيرا إلى أن "مسلحي جبهة النصرة المتواجدين في الكاستيلو أطلقوا هذه الصواريخ".

وبالأمس سقطت أربعة صواريخ خلف جامع صهيب في الليرمون دون أن تتسبب بوقوع إصابات.