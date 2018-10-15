البريطاني المحتجز في الإمارات يحال إلى القضاء والاتهامات خطيرة

وقالت الحكومة في بيان "أكد النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز — بريطاني الجنسية — إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".
وقال مسؤول إماراتي كبير يوم الجمعة الماضية 13 تشرين الأول/ أكتوبر إن بلاده تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن أكاديمي بريطاني بعد احتجازه في مايو بفترة قصيرة، وذلك وسط تلميحات إلى أنه سيواجه تهمة التجسس.
ولم تذكر لندن تفاصيل بشأن احتجاز هدجيز طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، والذي مثل أمام محكمة في أبوظبي يوم الأربعاء الذي سبقه.
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