البريطاني المحتجز في الإمارات يحال إلى القضاء والاتهامات خطيرة

ذكرت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين أنها أحالت أكاديميا بريطانيا إلى المحاكمة بعد أن اتهمته بالتجسس وذلك بعد خمسة أشهر من القبض عليه في نهاية رحلة دراسية.

© AP Photo / Kamran Jebreili الإمارات تقول إنها تتواصل مع بريطانيا منذ شهور بشأن أكاديمي محتجز

وكانت دانيلا تيجادا زوجة ماثيو هيدجيز، طالب الدكتوراه بجامعة درم الذي يبلغ من العمر 31 عاما، قالت الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض عليه في الخامس من أيار/ مايو بمطار دبي بعد زيارة لأسبوعين ووضعته في حبس انفرادي منذ ذلك الحين. بحسب وكالة رويترز

وقالت الحكومة في بيان "أكد النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز — بريطاني الجنسية — إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وقال مسؤول إماراتي كبير يوم الجمعة الماضية 13 تشرين الأول/ أكتوبر إن بلاده تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن أكاديمي بريطاني بعد احتجازه في مايو بفترة قصيرة، وذلك وسط تلميحات إلى أنه سيواجه تهمة التجسس.

ولم تذكر لندن تفاصيل بشأن احتجاز هدجيز طالب الدكتوراه بجامعة درهام البريطانية، والذي مثل أمام محكمة في أبوظبي يوم الأربعاء الذي سبقه.