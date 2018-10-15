تدريب مشترك بين مصر والسعودية على الحرب غير النظامية (فيديو)

أعلن قائد تمرين "تبوك 4" من الجانب السعودي، العميد الركن محمد بن غالب الأيداء، بدء المرحلة الثانية من التمرين المشترك مع الجيش المصري.

وقال قائد التمرين في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "التمرين بدأ بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش المصري الشقيق، حيث يطبق بهذا التمرين عمليات حرب غير النظامية".

وأوضح أن التمرين يطبق على مرحلتين تمت المرحلة الأولى منهما بنجاح، وهي مرحلة التدريب المسبق واشتملت على توحيد المفاهيم بين الجانبين المصري والسعودي، والتدريب النظري والعملي على جميع الأسلحة وأساليب القتال لكلا الجانبين السعودي والمصري.

وأشار الأيبداء إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة التدريب المجمع، وتشمل تطهير المدن والقرى من العناصر الإرهابية تحت قيادة موحدة مشتركة.

وانطلقت الأربعاء الماضي، فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "تبوك" المقرر له أن يستمر عدة أيام على نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ووفقا لما أعلنه المتحدث العسكري المصري، قام الجيشان بعمليات دمج لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.