بن دغر يوجه التهاني لخلفه عبدالملك برئاسة الحكومة

هنأ رئيس الحكومة اليمنية المقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلفه الدكتور معين عبدالملك سعيد، بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بن دغر، في تغريدة على "تويتر":" تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء".

تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة،

د. أحمد عبيد بن دغر — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) October 15, 2018

وأضاف:" تمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر مساء اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بإعفاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مهامه وأحاله إلى التحقيق، وعين الدكتور معين عبدالملك خلفا له في رئاسة الحكومة اليمنية.

وشغل معين عبدالملك سعيد منصب وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة بن دغر، ويبلغ من العمر 37 عاما، ينتمي لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وحاصل على الدكتوراه في العمارة الإسلامية ونظريات التصميم من جامعة القاهرة بمصر، عمل في المجموعة الاستشارية بالقاهرة في مجال التخطيط والعمران، وهو استاذ مساعد في كلية الهندسة بجامعة ذمار، وعمل استشاريا لهيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية، ومحاضرا في مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي.