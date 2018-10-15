"سلمان للإغاثة" يسير جسر جوي وقوافل برية لمنكوبي عاصفة "لبان" في اليمن

وجه الملك سلمان بتسيير قافلة مساعدات برية لليمن، تصل في الساعات المقبلة، وتهدف للوقوف مع مئات الأسر اليمنية التي تضررت إثر العاصفة المدارية (لبان).

© AFP 2018 / Essa Ahmed العاصفة "لبان" تقترب من اليمن... والحكومة تستنفر

وضربت العاصفة المدارية اليمن، يوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، وطالت الأجزاء الساحلية من المهرة اليمنية متسببة بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية.

وتركزت العاصفة في مدينة الغيضة وتسببت بأضرار كبيرة في شبكة الخدمات والطرق كما تضررت منها مئات المنازل وتشريد عدد كبير من السكان ولجوء عدد منهم للمدارس.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن القافلة البرية التي سيرها المركز عبرت منفذ الوديعة جنوبي السعودية، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين 15 أكتوبر.

وتحمل القافلة 125 طنًا من السلال الغذائية الأساسية ، كما أرسل المركز 100 خيمة و8 أطنان من السلال الغذائية و1500 بطانية و200 بساط من مستودعات المركز في الداخل اليمني ستصل خلال الساعات القليلة القادمة.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre قوافل مساعدات سعودية تتجه إلى اليمن

وقال الربيعة: "جهز المركز 20 طنا من السلال الغذائية تحملها طائرات نوع نقل "سي —130" بالتعاون مع قوات التحالف بالإضافة إلى فريق من المركز، حيث من المتوقع إقلاع الطائرات حال تحسن الأجواء الجوية.