"أنصار الله" تدعو لفتح مطار صنعاء لإغاثة المناطق المنكوبة جراء إعصار "لبان"

طالب وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء الدكتور طه المتوكل، الأمم المتحدة السماح بإرسال فرق إغاثية من صنعاء إلى محافظة المهرة شرق اليمن لإسناد أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة جراء إعصار لبان.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، دعا الدكتور المتوكل إلى فتح مطار صنعاء الدولي لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في تقديم المساعدات للمتضررين في المناطق المنكوبة بالمهرة.

© Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre "سلمان للإغاثة" يسير جسر جوي وقوافل برية لمنكوبي عاصفة "لبان" في اليمن

وناشد وزير الصحة بصنعاء المنظمات الدولية والإنسانية سرعة تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين والمساهمة في إجلاء العالقين في منازلهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق الساحلية بالمحافظة.

وأكد المتوكل ضرورة تنسيق الجهود لإيصال متطلبات الإغاثة في الجوانب الإيوائية والغذائية والرعاية الصحية بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجات المتضررين.

واعتبر الحصار المفروض على اليمن من أكبر التحديات التي تواجه التدخل لإغاثة المتضررين من الإعصار الذي يعد كارثة إنسانية حقيقية.

وكانت محافظة المهرة أعلنت حالة الطوارئ القصوى؛ لمواجهة العاصفة المدارية "لبان" في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.