مصر: خطة لربط القاهرة والسخنة والعلمين بقطار واحد

صرح نائب وزير النقل المصري عمرو شعث أن مصر لديها خطة طموحة لإنشاء 6 خطوط مترو، لربط أنحاء القاهرة ببعضها.

القاهرة —سبوتنيك. وأشار شعث إلى أن هناك خطة لإنشاء قطار سريع يربط بين العين السخنة على البحر الأحمر مرورا بالقاهرة ووصولا إلى العلمين على البحر المتوسط.

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وأكد شعث أنه من المقرر أن يبدأ عمل خط المترو الرابط بين مطار القاهرة الدولي والتجمعات السكنية في الشرق والغرب بعد 5 سنوات.

وقال شعث في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "لدينا خطة طموحة أن ننشئ 6 خطوط لمترو الأنفاق، حين يتم إكمالهم سيخدمون المطار والمتحف الكبير والتجمعات الجديدة في شرق القاهرة".

وأضاف شعث: "نحن نعمل حاليا على العطاءات الخاصة بالمطار والمتحف الكبير، وأتوقع أنه في خلال 5 سنوات على الأكثر سيكون لدينا وصلة إلى المطار ووصلة إلى المتحف الكبير".