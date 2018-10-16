السعودية تؤكد تحطم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية ومقتل طاقمها (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، سقوط طائرة من نوع "هوك" تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ومقتل طاقمها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع في بيان: "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم أمس الاثنين الموافق للـ15 من أكتوبر 2018، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع "هوك" أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

#وزارة_الدفاع: سقوط إحدى طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية واستشهاد طاقمها. pic.twitter.com/R70Gfk8AnM — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) October 16, 2018

​وذكرت وسائل إعلام سعودية، مساء أمس، أن "طائرة حربية من طراز "هوك"، سقطت على طريق شرما غربي مدينة تبوك وأنها كانت تنفذ مهمة تدريبية"، مؤكدة أن الطاقم تألف من طيارين اثنين، ونشر ناشطون على موقع "يوتيوب" فيديو يظهر حطام الطائرة المنكوبة.