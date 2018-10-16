هجوم على السعودي ناصر القصبي بسبب تغريدة عن فنان قطري

نشر الممثل السعودي ناصر القصبي، يوم الأحد الماضي، تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نعى فيها الفنان القطري الراحل عبد العزيز جاسم.

وغرد القصبي قائلا: "انتقل إلى رحمة الله الفنان عبد العزيز جاسم.. رحمة الله عليه، كان فنانا مميزا وترك أثرا في الساحة الخليجية على مدى مشواره الفني الطويل.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومحبيه".

انتقل الى رحمة الله الفنان عبدالعزيز جاسم.

رحمة الله عليه كان فناناً مميزاً و ترك أثراً في الساحه الخليجيه على مدى مشواره الفني الطويل

تعازينا الحاره لعائلته الكريمه و محبيه — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 14, 2018

تغريدة الممثل السعودي جلبت له سيلا من الانتقادات من بعض متابعيه، فقد تطرق بعضهم إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 وما زالت متواصلة إلى اليوم، فيما تساءل آخرون عن سبب غيابه وعدم تعليقه عن الحملات التي تتعرض لها السعودية.

زين الحمدالله طلعت عايش!! وين حضرتك عن بلدك الي قاعده تتعرض لحملات شرسه من العالم وين دورك كمواطن ؟؟! طلعت خاين تفففف عليك ي السفله 💦💦💦 — 🇸🇦❤️🇦🇪 (@Amalalshaya90) October 14, 2018

​كما ذكّر بعضهم الآخر بالخلاف الذي وقع بين الممثل السعودي والفنان القطري الراحل، لا سيما حينما انتقد جاسم، القصبي بعد إحدى حلقات مسلسل "سلفي".