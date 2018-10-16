بعد وصول عدد ضحاياه في العالم إلى 821 مليون شخص... قطر تجهز خطة للمواجهة

بدأت قطر تنفيذ خطة سخرت كل طاقاتها للعمل فيها، من خلال الحكومة والمؤسسات والأفراد.

وقال وزير البلدية والبيئة القطري، إن قطر سخرت كل طاقاتها للعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ساعية نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، حسب صحيفة الوطن القطرية.

وأضاف الوزير القطري أن "احتفال دولة قطر بيوم الغذاء العالمي يأتي تأكيدا لأهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد يعيش على أرضها، موضحا أن شعار احتفال هذا العام هدفه زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع، وتسليط الضوء على معاناة الجياع في العالم".

ووصل عدد الجوعى حول العالم هذا العام إلى 821 مليون شخص.

وتحتفل دول العالم، اليوم الثلاثاء، بيوم الغذاء العالمي، والذي يوافق ذكرى إنشاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" عام 1945.