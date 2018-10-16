اتصال من أمير قطر لزعيم عربي

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بزعيم عربي، مساء أمس الاثنين.

وقالت "قنا"، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، وأكد على أهمية تطوير العلاقات بين بغداد والدوحة.

وهنأ أمير قطر الرئيس العراقي بتسلمه مهامه رئيسا للجمهورية، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح وللشعب العراقي الاستقرار والازدهار، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيًا مع أخيه فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق، هنأه خلاله بانتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي الشقيق المزيد من التطور والازدهار، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية وعدد من القضايا. pic.twitter.com/RbNzZ5XiPc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 15, 2018

وكان برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني فاز برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة"، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.