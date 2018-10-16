الأسد يستقبل أكسيونوف... وتوقيع حزمة اتفاقيات كبيرة بين سوريا والقرم

تستمر زيارة رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف والوفد المرافق له للعاصمة السورية دمشق لليوم الثاني، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية القرم وأعضاء الوفد المرافق له.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس جمهورية القرم والوفد المرافق له في اليوم الثاني للزيارة، كذلك، الاجتماع مع رئيس المجلس القومي السوري محمود الصباغ، والاجتماع مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، حيث سيتم توقيع الاتفاقات الثنائية الهادفة لتطوير التبادل التجاري وإحداث بيت للتجارة السورية في القرم وبيت لتجارة القرم في سورية، إحداث شركة للنقل البحري وخط نقل بحري مشترك بين البلدين، لنقل وشحن البضائع، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة كل هذه التفاصيل، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، كما تتضمن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، اتفاقية توأمة بين سوريا والقرم، واتفاق لتحويل الأموال نتيجة الأعمال التجارية، عبر فتح حسابات بنكية متبادلة لتسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

ووصل، أمس، إلى العاصمة السورية دمشق رئيس جمهورية القرم سيرغي اكسيونوف يرافقه وفد كبير من المسؤولين ورجال الاقتصاد.

وانطلقت، مساء أمس الاثنين، في دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وشارك بافتتاح الملتقى رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير اقتصاد جمهورية القرم، في حين مثل الجانب السوري في الاجتماعات كل من وزراء الاقتصاد سامر الخليل والنقل علي حمود والسياحة بشر اليازجي والثقافة محمد الأحمد والصناعة محمد مازن يوسف، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية عماد صابوني.

وتركزت المباحثات على إعداد مجموعة من مبادرات التعاون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وتخلل الاجتماع الذي حضره رجال أعمال واقتصاديين من البلدين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ والصناعة وخطوط الشحن التجاري والتعاون السياحي والثقافي بين سوريا وجمهورية القرم.