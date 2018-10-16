تسجيل
12:17 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي

    الأسد يستقبل أكسيونوف... وتوقيع حزمة اتفاقيات كبيرة بين سوريا والقرم

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تستمر زيارة رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف والوفد المرافق له للعاصمة السورية دمشق لليوم الثاني، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية القرم وأعضاء الوفد المرافق له.

    ويتضمن برنامج زيارة رئيس جمهورية القرم والوفد المرافق له في اليوم الثاني للزيارة، كذلك، الاجتماع مع رئيس المجلس القومي السوري محمود الصباغ، والاجتماع مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، حيث سيتم توقيع الاتفاقات الثنائية الهادفة لتطوير التبادل التجاري وإحداث بيت للتجارة السورية في القرم وبيت لتجارة القرم في سورية، إحداث شركة للنقل البحري وخط نقل بحري مشترك بين البلدين، لنقل وشحن البضائع، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة كل هذه التفاصيل، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، كما تتضمن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، اتفاقية توأمة بين سوريا والقرم، واتفاق لتحويل الأموال نتيجة الأعمال التجارية، عبر فتح حسابات بنكية متبادلة لتسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية.

    الرئيس السوري، بشار الأسد
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

    ووصل، أمس، إلى العاصمة السورية دمشق رئيس جمهورية القرم سيرغي اكسيونوف يرافقه وفد كبير من المسؤولين ورجال الاقتصاد.

    وانطلقت، مساء أمس الاثنين، في دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

    وشارك بافتتاح الملتقى رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير اقتصاد جمهورية القرم، في حين مثل الجانب السوري في الاجتماعات كل من وزراء الاقتصاد سامر الخليل والنقل علي حمود والسياحة بشر اليازجي والثقافة محمد الأحمد والصناعة محمد مازن يوسف، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية عماد صابوني.

    وتركزت المباحثات على إعداد مجموعة من مبادرات التعاون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

    وتخلل الاجتماع الذي حضره رجال أعمال واقتصاديين من البلدين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ والصناعة وخطوط الشحن التجاري والتعاون السياحي والثقافي بين سوريا وجمهورية القرم.

    انظر أيضا:

    " الأسد انتصر وخسرت واشنطن"...فشل أمريكي في سوريا
    كاتب أمريكي: صور الأسد وبوتين ونصرالله أقوى من واشنطن في سوريا
    تضمن الزكاة والفتوى ومواجهة الوهابية... الأسد يصدر قانون عمل الأوقاف
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, بشار الأسد, القرم, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء من المصممين المغاربة في عرض أزياء مرسيدس-بينز في إطار أسبوع الموضة في موسكو
    "سحر الشرق" يتألق في موسكو على أيدي مصممات مغربيات
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك