السيسي: إنني على ثقة بعودة الطيران قريبا بين المدن الروسية والمصرية

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة أمام المجلس الفيدرالي الروسي: "توجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، في أعقاب زيارة الرئيس بوتين [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] إلى مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2017".
وكانت رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا، فيما لم تنته التحقيقات الرسمية حتى الآن.
وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.
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