"اختفاء خاشقجي"... ماذا قال الملك سلمان لوزير خارجية أمريكا

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض.

وقال صحفيون يرافقون بومبيو، في زيارته للسعودية، إن الوزير التقى بالملك سلمان في الرياض لبحث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ونقل الصحفيون عن الملك سلمان قوله لبومبيو: "أرجو أن تكون مرتاحا هنا"، وأجابه الوزير الأمريكي: "أشكركم على قبول زيارتي نيابة عن الرئيس ترامب".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis لحظة دخول الشرطة التركية للقنصلية السعودية... ماذا حدث (فيديو)

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته الرياض، وذلك وفقا لقناة " العربية ".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية، الرياض، صباح اليوم، للقاء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة قضية الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير والسفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان ، بومبيو بالمطار، حيث من المقرر أن يتناول الغداء نظيره السعودي ومن ثم العشاء مع ولي العهد.

وكان الملك سلمان، قد تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الاثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أثنى ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبينما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيصل الرياض، الثلاثاء، للقاء المسؤولين السعوديين، بدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.