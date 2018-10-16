تسجيل
14:01 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    جانب من ملتقى القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية في دمشق - رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف

    وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": اتفاقيات ضخمة لتنشيط السياحة بين سوريا والقرم (فيديو)

    © Sputnik . Bassem Haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال وزير السياحة السوري بشر يازجي، إن تعاونا سياحيا كبيرا بين سوريا والقرم سيبدأ بعد زيارة الرئيس سيرجي أكسيونوف إلى سوريا.

    ووصف وزير السياحة السوري بشر يازجي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، زيارة رئيس جمهورية القرم والوفد المرافق له إلى سوريا، والاجتماعات التي عقدها، بالخطوة الهامة جدا التي سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن ضمن هذه

    العلاقات "التعاون في القطاع السياحي" وخاصة مع الأهمية الكبيرة للسياحة في تعزيز العلاقات بين الشعوب.

    وأوضح الوزير يازجي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس اكسينوف في دمشق بحث التعاون بين المؤسسات السياحية الموجودة في سوريا، والموجودة في روسيا عموما، وفي شبه جزيرة القرم خصوصا، لافتا إلى أن التعاون السياحي المشترك بين البلدين

    سيكون كبيرا جدا في مجال السياحة الدينية، كما سيكون هناك اهتمام كبير في مجالات السياحة الثقافية والطبية وسياحة الاعمال، وفي تعزيز التعاون في مجال التدريب السياحي والفندقي وتأسيس شركة مشتركة من أجل إقامة

    المنتجعات السياحية في البلدين، وتعزيز تعاون القطاع الخاص بين سوريا والقرم.

    ووصل، أمس، إلى العاصمة السورية دمشق رئيس جمهورية القرم سيرجي اكسينوف يرافقه وفد كبير من المسؤولين ورجال الاقتصاد.

    إقرأ أيضا: الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم.

    وانطلقت، مساء أمس الاثنين، في دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

    وشارك بافتتاح الملتقى رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير اقتصاد جمهورية القرم، في حين مثل الجانب السوري في الاجتماعات كل من وزراء الاقتصاد سامر الخليل والنقل علي حمود والسياحة بشر اليازجي والثقافة محمد

    الأحمد والصناعة محمد مازن يوسف، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية عماد صابوني.

    وتركزت المباحثات على إعداد مجموعة من مبادرات التعاون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

    وتخلل الاجتماع الذي حضره رجال أعمال واقتصاديون من البلدين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ والصناعة وخطوط الشحن التجاري والتعاون السياحي والثقافي بين سوريا وجمهورية القرم.

    انظر أيضا:

    بحضور رئيس القرم .. ملتقى "سوريا- القرم" يقر تسهيلات للتبادل المصرفي والنقل البحري
    مشروع إنشاء شركة شحن "سورية - روسية" مشتركة تربط القرم بسوريا
    الكلمات الدلالية:
    منشآت سياحية, تعاون سياحي, سفر, سياحة, روسيا, بشر يازجي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء من المصممين المغاربة في عرض أزياء مرسيدس-بينز في إطار أسبوع الموضة في موسكو
    "سحر الشرق" يتألق في موسكو على أيدي مصممات مغربيات
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك