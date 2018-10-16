وزير السياحة السوري لـ"سبوتنيك": اتفاقيات ضخمة لتنشيط السياحة بين سوريا والقرم (فيديو)

قال وزير السياحة السوري بشر يازجي، إن تعاونا سياحيا كبيرا بين سوريا والقرم سيبدأ بعد زيارة الرئيس سيرجي أكسيونوف إلى سوريا.

ووصف وزير السياحة السوري بشر يازجي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، زيارة رئيس جمهورية القرم والوفد المرافق له إلى سوريا، والاجتماعات التي عقدها، بالخطوة الهامة جدا التي سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن ضمن هذه

العلاقات "التعاون في القطاع السياحي" وخاصة مع الأهمية الكبيرة للسياحة في تعزيز العلاقات بين الشعوب.

وأوضح الوزير يازجي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدها الرئيس اكسينوف في دمشق بحث التعاون بين المؤسسات السياحية الموجودة في سوريا، والموجودة في روسيا عموما، وفي شبه جزيرة القرم خصوصا، لافتا إلى أن التعاون السياحي المشترك بين البلدين

سيكون كبيرا جدا في مجال السياحة الدينية، كما سيكون هناك اهتمام كبير في مجالات السياحة الثقافية والطبية وسياحة الاعمال، وفي تعزيز التعاون في مجال التدريب السياحي والفندقي وتأسيس شركة مشتركة من أجل إقامة

المنتجعات السياحية في البلدين، وتعزيز تعاون القطاع الخاص بين سوريا والقرم.

ووصل، أمس، إلى العاصمة السورية دمشق رئيس جمهورية القرم سيرجي اكسينوف يرافقه وفد كبير من المسؤولين ورجال الاقتصاد.

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وانطلقت، مساء أمس الاثنين، في دمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي "القرم قاعدة لنمو العلاقات الروسية السورية" بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وشارك بافتتاح الملتقى رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف ونائب رئيس الوزراء ونائب وزير اقتصاد جمهورية القرم، في حين مثل الجانب السوري في الاجتماعات كل من وزراء الاقتصاد سامر الخليل والنقل علي حمود والسياحة بشر اليازجي والثقافة محمد

الأحمد والصناعة محمد مازن يوسف، بالإضافة إلى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولية عماد صابوني.

وتركزت المباحثات على إعداد مجموعة من مبادرات التعاون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وتخلل الاجتماع الذي حضره رجال أعمال واقتصاديون من البلدين، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ والصناعة وخطوط الشحن التجاري والتعاون السياحي والثقافي بين سوريا وجمهورية القرم.