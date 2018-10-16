5 قتلى في حادث انقلاب قطار بالمغرب (فيديو)

الرباط —سبوتنيك. وقال نائب عمدة مدينة سلا عبد اللطيف سودو: "هناك أنباء عن وفاة خمسة أشخاص".
وأظهرت الصور التي نشرها مسؤولون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب عدد من مقطورات القطار وتضرر المقطورتين الرئيسيتين بشكل كبير.
إنقلاب قطار بين القنيطرة وبوقنادل والسلطات المغربية تنقل الجرحى على عجل في سيارات الاسعاف الى المستشفى ونشطاء ينشرون الصور الأولى للفاجعة الأسوأ في تاريخ حوادث القطارات— أنباء طنجة بريس (@45_mekri) October 16, 2018
ووصف مغردون على موقع تويتر الحادث بـ"الأبشع" في تاريخ حوادث القطارات بالمغرب.
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