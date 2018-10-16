5 قتلى في حادث انقلاب قطار بالمغرب (فيديو)

إنقلاب قطار بين القنيطرة وبوقنادل والسلطات المغربية تنقل الجرحى على عجل في سيارات الاسعاف الى المستشفى ونشطاء ينشرون الصور الأولى للفاجعة الأسوأ في تاريخ حوادث القطارات