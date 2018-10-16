رئيس القرم يقترح على الحكومة السورية تأسيس شركة طيران مشتركة

اقترح رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، على رئيس الحكومة السورية عماد خميس، تأسيس شركة طيران مشتركة.

دمشق — سبوتنيك. وقال أكسيونوف في مستهل لقائه بخميس: "المسألة الثانية التي تحتاج لحل، هي استئناف الرحلات الجوية بين سيمفيروبول ودمشق. ربما تكون آلية حل هذه المسألة هي تأسيس شركة طيران مشتركة".

وكان رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف أعلن أمس الإثنين أن إنشاء شركة شحن مشتركة مع سوريا ضروري من أجل النقل البحري للسلع العسكرية والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المقترح مع وزارة الدفاع والخارجية الروسية.

من جهته قال وزير المنتجعات والسياحة في القرم فاديم فولتشينكو اليوم الثلاثاء، إن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أصدر تعليمات بدراسة إمكانية تنظيم رحلات مباشرة بين سيمفيروبول ودمشق والعمل على هذه المسألة مع وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

وأشار إلى أن القرار المحتمل بشأن الرحلات المباشرة بين سيمفيروبول ودمشق سيتخذ بعد دراسة مفصلة على مستوى حكومتي البلدين.

وأكد أن المبادرة هنا تأتي من القرم.

وكان وفد القرم قد وصل إلى دمشق، يوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، بزيارة رسمية تستغرق يومين لإجراء المحادثات والتوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل أن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف دعا الجنود السوريين الجرحى للنقاهة في منتجعات شبه الجزيرة.