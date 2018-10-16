سوريا والقرم توقعان مذكرة حول التعاون الاقتصادي

وقعت كل من جمهورية القرم وسوريا، اليوم الثلاثاء، في دمشق، على مذكرة التعاون الاقتصادي، بحسب ما أفاده مراسل "سبوتنيك".

دمشق — سبوتنيك. ووقع على المذكرة رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، ومن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi رئيس القرم يقترح على الحكومة السورية تأسيس شركة طيران مشتركة

هذا ووصل رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، يوم أمس الاثنين، على رأس فد في زيارة رسمية لدمشق تستغرق يومين للتفاوض وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. وهذه هي الزيارة الأولى لممثلي سلطات القرم إلى سوريا.

وكان وفد القرم قد وصل إلى دمشق، يوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، بزيارة رسمية تستغرق يومين لإجراءالمحادثات والتوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر الخليل أن رئيس القرم سيرغي أكسيونوف دعا الجنود السوريين الجرحى للنقاهة في منتجعات شبه الجزيرة.

هذا وكان وفداً سوريا قد زار القرم لأول مرة في أبريل/نيسان 2018، للمشاركة في الفعاليات الرابعة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل.