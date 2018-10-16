النخلة والسيفان... توجيه ملكي بشأن شعار السعودية

حذرت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية من استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.

ووفقا لوكالة "واس"، ممنوع وضع شعار الدولة على أي مطبوعات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة، وغيرها، وذلك تنفيذا لتوجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ودعت الوزارة في تعميم أصدرته للغرف التجارية في المملكة إلى ضرورة التقيد بما ورد في الأمر السامي، وعدم استخدام شعار الدولة في الأغراض التجارية.

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وشددت الوزارة على أنها ستجري حملات تفتيشية على المحلات، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك الأمر.

ومن جهتها قامت وزارة الإعلام ممثلة في إدارة ضبط المخالفات بوكالة الوزارة للإعلام الداخلي بجولات ميدانية على المطابع، ووكالات الدعاية والإعلان في جميع مناطق المملكة، ومن له علاقة بالأنشطة الإعلامية للتأكد من تنفيذ الأمر.

بدورها أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أهمية متابعة تنفيذ الأمر، والتنبيه بعدم استخدام شعار السيفين والنخلة على لوحات المحلات أو استخدامه في أي أغراض تجارية أخرى.