أول رد فعل من ملك المغرب تجاه حادث قطار الرباط

أعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم الثلاثاء، أن العاهل محمد السادس أصدر تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بإجراء تحقيق عاجل في حادث انحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة.

وجاء في البيان: "مشاطرة من الملك لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، فقد قرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، معربا لهم عن تعازيه الحارة".

وأضاف البيان: "تم فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث"، كما انتقل عدد من الوزراء إلى مكان الحادث للوقوف على عمليات الإنقاذ.

وقال رئيس المكتب الوطني للسكة الحديدية ربيع لخليع: "ستة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب قطار قرابة الحادية عشر صباح الثلاثاء".

وأوضح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن عدد ضحايا حادث انقلاب قطار قرب العاصمة المغربية الرباط بلغ 8 قتلى و30 جريحا، مضيفا "هناك إصابات متفاوتة الخطورة بين الجرحى، ونحو 7 منهم في حالة خطيرة".

وأكد المصدر أن القطار المتجه نحو مدينة القنيطرة انقلب بعد خروجه عن السكة ولم يكن هناك أي حادث تصادم كما نشرت بعض المواقع المحلية، وتواصل السلطات المحلية رفع مقطورات القطار وانتشال الجثث.