إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى الأردن عبر الحدود السورية

كشف مصدر أمني أردني تمكن قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تسلل عدد من مهربي المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية عبر الحدود الأردنية السورية، وذلك، فجر اليوم الثلاثاء.

عمان- سبوتنيك. ونسب بيان صحفي صادر عن الأمن العام الأردني، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، لمصدر أمني أردني القول، بأن "قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطتا فجر اليوم محاولة تسلل عدد من مهربي المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية، وتم ضبط ما كان سيتم تهريبه عبر الحدود الأردنية السورية من مواد مخدرة".

© Sputnik . Maxim Bogodvid الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل عبر الحدود مع سوريا

وأوضح البيان أنه "ومن خلال التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات ما بين إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري حول تخطيط عدد من الأشخاص للتسلل عبر الحدود الأردنية السورية لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الشمالية لقوات حرس الحدود لتكثيف المتابعة والمراقبة للمنطقة الواردة حولها المعلومات".

وتابع البيان أنه "وفجر هذا اليوم تم رصد حركة لعدد من الأشخاص باتجاه الحد الفاصل على الحدود الشمالية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم ما أجبرهم على الفرار عائدين باتجاه العمق السوري، وبتمشيط المنطقة عُثر على كمية من المواد المخدرة تركوها وراءهم بلغت 241 كف من مادة الحشيش المخدر و113 ألف حبة من الكبتاغون المخدر وبوشرت التحقيقات".