الرئيس العراقي: العراق يجب أن يكون ساحة توافق للمصالح وليس تقاطعها

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في بغداد، أن العراق يجب أن يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية وليس لتقاطعها.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئيس العراقي: "استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر/ تشرين الأول، سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى العراق، الذين نقلوا تهاني أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة من ملوك ورؤساء وقادة دولهم ، له بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية ".

وأكد الرئيس العراقي خلال الاستقبال على أن "العراق يجب أن يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية وليس لتقاطعها أو تضاربها"، مشيرا إلى "أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فعال، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها".

وشدد على "عدم تحميل العراق وزر التوترات"، لافتا إلى أن "العراق بلد محوري في المنطقة، ما يلقي عليه مسؤوليات وأدوار من أجل تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك".

وأوضح صالح "أن نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة "، داعيا إلى "دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، في مهمة تشكيل حكومة قوية وكفوءة.

من جانبهم عبر سفراء الدول العربية والإسلامية عن "تقدير مساعي العراق لفتح مرحلة جديدة في تطوير التعاون والحوار الإقليمي والدولي"، مؤكدين "حرص دولهم على تعزيز العلاقات المشتركة ".

وتولى برهم صالح رئاسة الجمهورية العراقية ، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بعد حصوله على 219 صوتا في البرلمان مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة"، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.