أوشاكوف: "القمة الرباعية" حول سوريا تعقد في إسطنبول قريبا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن القمة الرباعية الروسية التركية الفرنسية الألمانية، حول سوريا، ستعقد في إسطنبول، في المستقبل القريب.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول: "سيعقد هذا اللقاء في المستقبل القريب، ولا أستطيع حتى الآن ذكر تواريخ دقيقة"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات سابقة بشأن تنظيم هذا الاجتماع في إسطنبول، حيث يتم الآن تحديد آخر اللمسات التنظيمية، ويجري إعداد مواضيع المفاوضات.

وأوضح أوشاكوف أن قادة الدول الأربع سيجتمعون في إسطنبول من أجل مناقشة الأزمة السورية، وأنه يجرى الآن إعداد التفاصيل المحددة لمباحثاتهم.

وقال مساعد الرئيس الروسي أن تركيا سبق أن اتخذت المبادرة بشأن مكان انعقاد القمة، مضيفا: "المبادرة المتعلقة بالمكان من الجانب التركي، نوقشت خلال محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع المستشارة الألمانية، ثم انضم فورا إلى ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تلاه الاتفاق على موعد الاجتماع".

وأوضح أوشاكوف أن الاتفاق على عقد القمة الرباعية في إسطنبول في سبتمبر / أيلول الماضي، لم يتحقق بسبب جداول أعمال قادة الدول.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في وقت سابق، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين، في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول سوريا، التي كان من المقرر عقدها مطلع شهر أيلول/سبتمبر، يمكن عقدها في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.