رئيس البرلمان الأردني: فتح معبر نصيب الحدودي يمهد الطريق لعلاقات متينة مع سوريا

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الأردني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال الطراونة: "افتتاح معبر جابر — نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، أمام حركة المسافرين والشاحنات، من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الآفاق أمام حركة تجارة واعدة مع عديد الدول في المنطقة وفي القارتين الأوربية والأفريقية".

© Sputnik . Rania Al Ja'bari في اليوم الأول من افتتاح معبر نصيب... شاحنات تعبر إلى الأردن وسوريا

وأضاف الطراونة : "نرحب في مجلس النواب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأشقاء السوريين، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام علاقات أكثر متانة وعمقا مع الأشقاء، إذ أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، ولدى شعبي البلدين أواصر متينة، وهمومنا وتطلعاتنا مشتركة، نحو علاقة عنوانها التآخي وتغليب مصلحة البلدين".

وأضاف الطراونة: "الأردن طالما نظر إلى سوريا كعمق عربي أصيل، وقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة السورية على تجنيب الأشقاء أي تدخل عسكري، وكان موقف الأردن واضحا بهذا الخصوص، إذ طالما أكد الملك عبد الله الثاني، على إيمان الأردن بأن لا جدوى من الحل العسكري، ونادى في مختلف المحاف الدولية بضرورة الحل السلمي الذي يجنب الأشقاء مزيداً من الدماء، ويحفظ أمنها واستقرار شعبها ووحدة أراضيها".

وختم الطراونة، بالتأكيد على أن تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين، ستنعكس إيجابا على مزيد من الانفتاح في العلاقة وتصب في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن الأردن يتعاطى مع هذا الملف انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا أولا، وثانيا من إيمانه العميق أن الشعبين الأردني والسوري لا يصح إلا أن تجمعهما روابط الأخوة والحرص المشترك على علاقات متينة".

وتم أمس الإثنين، افتتاح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد أن دام إغلاقه 3 سنوات، إذ قام الجانب الأردني بإغلاقه عام 2015 إثر سيطرة الجماعات المسلحة على المعبر.