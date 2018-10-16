غارة أمريكية تقتل 60 مسلحا من حركة "الشباب" في بالصومال

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن القوات الأمريكية شنت غارة جنوب الصومال، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 60 مسلحا من مسحلي حركة "الشباب" الإرهابية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت القيادة في بيان صحفي إنه "بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، نفذت القوات الأمريكية غارة استهدفت مسلحي حركة الشباب، في منطقة هاردير بالصومال، في 12 تشرين الأول/أكتوبر".

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE مقتل 2 من عناصر "حركة الشباب" أثر غارة أمريكية في الصومال

وأضاف البيان "نقدر عدد المسلحين الذين قتلوا إثر الغارة بنحو 60 مسلحا".

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف حركة "الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويذكر أيضاً أنه في عام 2011 طُرد مقاتلو الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ولكن الحركة ما زالت تشكل خطراً كبيراً، وكثيراً ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.