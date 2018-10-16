متحدث الانتقالي الجنوبي: إقالة بن دغر غير كافية للقضاء على الفساد

وصف سالم العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة الرئاسة، تغيير رأس الحكومة أحمد بن دغر مع الإبقاء على باقي المنظومة بالـ"فهلوة".

وقال العولقي لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول، إن الفساد الحكومي والإداري والمالي في اليمن عبارة عن منظومة متكاملة وليس محصورا في شخص بعينه.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الرئيس اليمني يقيل رئيس الحكومة بن دغر ويحيله للتحقيق

وأضاف العولقي: "هذا التغيير لا يعبر عن توجه حقيقي لمواجهة الفساد، وإبقاء الحكومة نفسها مؤشر واضح على أن هناك قوى تريد استمرار الفساد".

وتابع العولقي: "المجلس الانتقالي الجنوبي يطرح سياسات متكاملة لوضع حدا للعبث والفساد والحفاظ على موارد البلاد ومنع هدرها وترشيد الإنفاق الحكومي وضمان الأمن وتوفير الاستقرار وتجنب كل ما يهدد الاقتصاد مثل طباعة المليارات من العملة المحلية بدون غطاء ودفع رواتب آلاف الموظفين في الحكومة بالعملة الصعبة وغياب الشفافية في عملية بيع شحنات النفط وعدم توريد المبالغ بالعملة الصعبة إلى البنك المركزي وغيرها من ممارسات الفساد، التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع المأساوي".

وأتم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس لن يشغل أي تعيينات أو حقائب وزارية بل سيواصل الطريق لمكافحة الفساد وتفكيك منظومته.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الاثنين، قرارا بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا للحكومة.

وأرجع هادي قرار اعفاء بن دغر إلى تعثر الأداء الحكومي وعدم قدرته على وقف التدهور الاقتصادي والعملة المحلية والفشل في مواجهة كارثة إعصار "لبان" في محافظة المهرة.