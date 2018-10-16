خبر سار للسعوديين من الملك سلمان

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، فإن الملك سلمان أمر بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.
وذكرت مصادر للصحيفة، أن موافقة العاهل السعودي صدرت بناء على ما رأته اللجنة المالية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق.
#أمر_ملكي— حـمـاد الشمـري ⚖️ (@lawyer_hammad46) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨
إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. pic.twitter.com/LKmcUivFCi
ويلغي الأمر الملكي بحسب التعميم المتداول في وسائل الإعلام السعودية إجراءات حكومية سابقة، قيدت صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة العاملين في القطاع الحكومي، وأمر بالصرف، وفق الإجراءات السابقة.
وأظهرت وثيقة التعميم قرار الملك الموجه لولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، وكافة وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية، وقد نص على "إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)