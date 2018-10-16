خبر سار للسعوديين من الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا جديدا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، فإن الملك سلمان أمر بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

وذكرت مصادر للصحيفة، أن موافقة العاهل السعودي صدرت بناء على ما رأته اللجنة المالية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق.

#أمر_ملكي

إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. pic.twitter.com/LKmcUivFCi — حـمـاد الشمـري ⚖️ (@lawyer_hammad46) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

ويلغي الأمر الملكي بحسب التعميم المتداول في وسائل الإعلام السعودية إجراءات حكومية سابقة، قيدت صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة العاملين في القطاع الحكومي، وأمر بالصرف، وفق الإجراءات السابقة.

وأظهرت وثيقة التعميم قرار الملك الموجه لولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، وكافة وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية، وقد نص على "إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها".