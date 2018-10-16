مقتل 9 من "أنصار الله" بغارات للتحالف جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة على "فيسبوك" أن طيران التحالف العربي شن غارات على مواقع "أنصار الله" جوار مصنع الثلج شرق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
من جهة ثانية، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل للقوات الحكومية المشتركة غرب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، وكبدوها خسائر في الأرواح.
وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة بقصف مدفعي لـ"أنصار الله" على مواقع شمال مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وفي مديرية التحيتا، أُعطب مقاتلو "أنصار الله" آلية للقوات الحكومية باستهداف مواقع عسكرية في منطقة الجبلية.
وكانت القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو / تموز الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض المزارع والمواقع التي لايزالوا يتمركزون فيها بالمديرية.
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