الجيش اليمني يسيطر على قرى شمال وشرق صعدة

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، قرى ومواقع من سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، "إن الجيش يخوض لليوم الثاني على التوالي بإسناد من التحالف معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي في مركز مديرية باقم شمال صعدة، تمكن خلالها من تحرير قرى آل معيض وآل الحماقي، وتدمير مخازن أسلحة وآليات قتالية بذات المناطق".

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وأكد العميد الحارثي "مقتل وجرح عشرات من العناصر الحوثية بينهم أبو فايز المشرف الثقافي في جبهة باقم، وأبو غلاب قائد الحشد في الجماعة".

وفي مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، ذكرت وكالة "سبأ": "أن الجيش حرر عدداً من المواقع والقرى منها قرية الفرش والعشة، إثر معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من المليشيا، واستعادت خلالها القوات كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن غارتين على منطقة القد في مديرية رازح غرب صعدة، واستهدف بغارة أخرى مديرية شدا غرب المحافظة.

وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات للجيش اليمني في صحراء البقع بمديرية كتاف شرق صعدة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وتخوض القوات الحكومية بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

هذا وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.