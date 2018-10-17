رسميا... مديرة صندوق النقد الدولي تؤجل زيارة للشرق الأوسط تشمل السعودية

وقال متحدث باسم الصندوق في بيان إن "الزيارة التي كان مقررا أن تجريها المديرة إلى الشرق الأوسط قد تأجلت"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية، بحسب "فرانس برس".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب: ولي العهد السعودي ينكر تماما معرفته بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول

وكان مقررا أن تشارك لاغارد في مؤتمر حول الاستثمارات في المملكة قاطعه العديد من المدعوين وذلك منذ اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي

وكانت لاغارد اعتبرت أن قضية اختفاء الصحافي السعودي "مروعة" لكنها قالت وقتذاك إنها لا تزال تعتزم الذهاب إلى السعودية للمشاركة في المؤتمر.

وأضافت في ذلك اليوم "حقوق الانسان وحرية الاعلام هما أمران أساسيان، لقد تم التداول بأمور مروعة، لكن يجب أن أتابع أعمال صندوق النقد الدولي في كل أنحاء العالم".

ويعقد المؤتمر في العاصمة السعودية من 23 الى 25 تشرين الأول/أكتوبر ويطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" الذي كان ينتقد سلطات بلاده، حيث فقد أثره منذ دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الاول/أكتوبر.

ونفت الرياض تقارير تتداولها وسائل إعلام عن قتل الصحافي السعودي معتبرة أنها "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة.