شاب سعودي اتهم بالتورط في "قتل خاشقجي" يكشف تفاصيل زيارته إلى تركيا

تحدث الإعلام التركي عن تورط أحد الشباب السعوديين في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا منذ أسبوعين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن صورة الشاب السعودي أحمد عقيل الظفيري انتشرت كأحد الأشخاص الذين تم إقحامهم في القضية.

وزار الظفيرى تركيا قبل عام من الآن كسائح، لكن صورته انتشرت ضمن آخرين قيل إنهم تورطوا في اختفاء جمال خاشقجي.

المواطن أحمد عقيل الظفيري هو الآخر ظهرت صورته في الاعلام التركي الكاذب على أنه ضمن فريق القتل المزعوم بينما كانت آخر زيارة لتركيا قبل ١٢ شهر ، إستغلوا صورته لصناعة كذبة الفريق #تركيا pic.twitter.com/0BHB0XBQx2 — بن خالد #2030 🇸🇦 (@a_1k2) October 16, 2018

وقال الظفيري: "منذ عام لم أسافر إلى تركيا، بل كانت آخر رحلة لي نحوها في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وأمضيت

فيها عدة أيام، ولدي ما يثبت ذلك من خلال جواز السفر".

وأضاف أحمد عقيل الظفيرى أنه "يدرس في جامعة حفر الباطن، وغير مهتم بالسياسة، ويثق في حكومة بلاده لأخذ حقه ورد اعتباره، كون نشر صورته في وسائل الإعلام بطريقة مسيئة له ولبلده ألحق الضرر به".

وأشار الظفيري إلى أنه وجد "تفاعلا كبيرا من قبل عدد من المغردين الخليجيين بعدما نشر توضيحا عن الصورة المنشورة له".