مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء القصف الإسرائيلي

القدس — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، جرى قتل "الشاب ناجي الزعانين 25 عاما وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في بيان له: "أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين في شمال قطاع غزة خلال محاولتها اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي الإسرائيلية". وأضاف أدرعي: "خلال الحادث تم تفعيل صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي ساحل أشكلون".

#حماس تستطيع من خلال شبكة مغرديها ان ترسم صورة بعيدة جداً عن الواقع وذلك لتغطية إخفاقاتها. الصورة لدينا واضحة تمامًا والرد الاسرائيلي على إطلاق الصواريخ على مدننا واضحًا أيضًا ونحن مستعدون وجاهزون. #متجربوناش. #غزة_تحت_القصف والمسؤولية على عاتق حماس pic.twitter.com/dHH81NWkbG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2018

ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا ملحوظا منذ ساعات الصباح، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على عدد من الأهداف داخل القطاع، وذلك رداً على اطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة "بئر السبع" جنوب إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال فقط.

وأفادت قناة "اي 24 نيوز" بأن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) ألغى جلسته التي كان مقرر عقدها ظهر اليوم".