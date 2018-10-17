تقدمت على 110 دول منها السعودية... قطر ضمن الأفضل عالميا

وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 والذي يصدر عن منتدى دافوس، أن قطر ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في 14 مؤشرا تنافسيا، حسب صحيفة الوطن القطرية.
في "14" مؤشراً للتنافسية ضمن التقرير العالمي الصادر عن "دافوس"— الوطن (@al_watanQatar) October 17, 2018
قطر ضمن أفضل «10» اقتصادات عالمياً#الوطنhttps://t.co/qs4Ea40ZVz pic.twitter.com/meUNkvXqJE
وتقدمت قطر على 110 دول حوال العالم في التنافسية متفوقة على السعودية التي جاءت فى المرتبة 39 عالميا، والبحرين التي جاءت في المرتبة 50.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أفضل أداء، متقدمة على سنغافورة وألمانيا.
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