تقدمت على 110 دول منها السعودية... قطر ضمن الأفضل عالميا

حققت قطر تقدما على 110 دول من بينها المملكة العربية السعودية والبحرين، فيما جاءت الدوحة ضمن الأفضل عالميا.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 والذي يصدر عن منتدى دافوس، أن قطر ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في 14 مؤشرا تنافسيا، حسب صحيفة الوطن القطرية.

في "14" مؤشراً للتنافسية ضمن التقرير العالمي الصادر عن "دافوس"

قطر ضمن أفضل «10» اقتصادات عالمياً#الوطنhttps://t.co/qs4Ea40ZVz pic.twitter.com/meUNkvXqJE — الوطن (@al_watanQatar) October 17, 2018

وتقدمت قطر على 110 دول حوال العالم في التنافسية متفوقة على السعودية التي جاءت فى المرتبة 39 عالميا، والبحرين التي جاءت في المرتبة 50.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أفضل أداء، متقدمة على سنغافورة وألمانيا.