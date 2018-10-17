محمد بن سلمان لبومبيو: لن يتوقفوا أبدا

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: لن يتوقفوا أبدا.

وعلق محمد بن سلمان على المصورين في لقائه مع بومبيو، بأنهم لن يتوقفوا أبدا.

فيديو من #السعودية | ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في #الرياضhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/W104HsW2VT — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 16, 2018

وشكر وزير الخارجية الأمريكي، ولي العهد السعودي على استضافته، فيما أكد محمد بن سلمان متانة وقوة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي الرياض، صباح اليوم، من قاعدة الملك سلمان الجوية، إلى تركيا، بعد أن ناقش مع السعودية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.