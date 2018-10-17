محلل سعودي: الرياض سترد بقوة على دول ووسائل إعلام تورطوا في قضية خاشقجي

قال المحلل السعودي، وأستاذ الإعلام السياسي، عادل المكينزي، إن الرياض سترد بقوة على دول ووسائل إعلام تورطت في إلصاق التهمة بالسعودية في قضية اختفاء الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي.

وأشار المكينزي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مهمة للإطلاع على الملفات الهامة بين البلدين، خاصة قضية اختفاء خاشقجي.

وتابع: "القضية يعتريها عدم الدقة في كثير من المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، تصل من مصادر غير موثوقة وأو تسريبات تسببت في عدم تفهم أمريكا الجانب السعودي".

© REUTERS / POOL New بومبيو: الرياض تؤكد أن التحقيق في اختفاء خاشقجي سيقدم استنتاجات كاملة

ومضى "الزيارة ستعزز العلاقة السعودية الأمريكية سياسيا ودبلوماسيا، خاصة أنه سيتم إطلاع بومبيو على تطورات متعلقة بقضية اختفاء خاشقجي".

وعن تأثير قضية خاشقجي على العلاقة السعودية التركية قال المحلل السعودي: "العلاقة بين البلدين الصديقين يربطها الدين الاسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويحملان ثقل كبير في المنطقة، وأكد ذلك الملك سلمان والرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما الاحد الماضي، مؤكدين فيه على عمق العلاقة بين البلدين وانها لن تتأثر بالقضية، مشيرا الى اعتماد السعودية على الشفافية والوضوح في كافة تعاملاتها، ولا يوجد شئ تخفيه".

أما عن التعاون السعودي التركي في البحث عن خاشقجي، فقال: "هذا التعاون يظهر قوة العلاقة بين البلدين، ويفوت الفرصة على الطرف الثالث الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر، ويقطع الطريق بهذا التعاون السعودي التركي الاحترافي المهني في التعامل مع هذه القضية، وخلال تسريبات وسائل الإعلام الذي أوهم الرأي العام بارتكاب السعودية أعمال غير قانونية في قضية خاشقجي تتكشف يوم بعد يوم عدم مصداقية تلك الاخبار المكذوبة على السعودية من خلال محاولة حذف وسائل الاعلام تلك الاخبار من حساباتها الرسمية ومواقعها على الإنترنت، التي غيرت كثير من اخبارها وحذفت بعضها بعد نشرها".

وقال المكينزي:

الحكومة السعودية سترد بشكل قوي على كافة الأصعدة والمستويات سواء قانونيا أو سياسيا، وستتم ملاحقة دول ووسائل إعلام وأفراد قانونيا، بسبب تورطهم في محاولة إلصاق التهمة بالسعودية في قضية خاشقجي.

وأتم بقوله: "أتمنى أن يكون خاشقجي على قيد الحياة، وألا يكون هناك مسلسل سياسي في تلك القضية، وأن يكون هناك حسم للمعلومات والمعطيات التي توفرت لدى الحكومتين، وربما يفصح عنها في قادم الأيام، لقطع الطريق أمام كل من يرغب بالمتاجرة في قضية خاشقجي".

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وبحث معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وأعرب بومبيو عن شكره للملك سلمان على التزام السعودية بإجراء تحقيق شفاف وشامل بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يتحدث عن مزاعم تورط السعودية بقتل خاشقجي ويقارنها بـ"الاعتداء الجنسي"

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر مجددا، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده إزاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع في الرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير، وإنه شكر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية على التزامه بالتحقيق في الأمر.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

ومن جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها لأي تهديدات أو محاولات للنيل منها عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، بعد واقعة اختفاء خاشقجي.