جنرال أمريكي: إسرائيل ستضرب منظومات "إس 300" السورية

وقال زفاك: "في نهاية الأمر سيأتي وقت تقوم الطائرات الإسرائيلية باستهداف المنظومات الدفاعية "إس 300" التي بحوزة الجيش السوري، لأن إسرائيل لن تسكت عن ذلك فهذا مهم بالنسبة لها".
وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن وجود هذه المنظومات بيد الجيش السوري وخصوصا جنوبي سوريا حيث التواجد الإيراني أمر لا تتقبله إسرائيل أبدا، لكن وجود منظومات "إس 400" الروسية في قاعدة حميميم مع الجيش الروسي لا يقلق إسرائيل.
وقد وصلت، في الأسبوع الماضي، أول أربع قاذفات "إس-300" وغيرها من المعدات في سوريا. ومن المخطط تدريب الجيش السوري في غضون ثلاثة أشهر.
ونشرت قناة "زفيزدا" على صفحتها في تويتر، أمس الأحد، مشاهد جديدة لعملية تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-300" لسوريا. ويظهر في الفيديو إخراج المنظومة من طائرة النقل الحربية "أن-124 روسلان".
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